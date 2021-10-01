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Президент Кыргызыстана отдал свой дом в пользу нуждающихся

Президент Кыргызыстана отдал свой дом в пользу нуждающихся Президент Кыргызыстана Садыр Жапаров передал свой дом в пользу людей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.
В регионе
1 октября 2021 г. 14:20
Президент Кыргызыстана отдал свой дом в пользу нуждающихся
Садыр Жапаров

Президент Кыргызыстана Садыр Жапаров передал свой дом в пользу людей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Как передает Report со ссылкой на издание "Российская газета", семья Жапарова проживала в этом двухэтажном доме пять лет. Он передал здание безвозмездно на баланс государственной ипотечной компании.

Ожидается, что этот дом скоро будет выставлен на аукцион. Вырученные деньги пойдут на обеспечение квартирами десяти семей, которые в этом нуждаются.

Он призвал обеспеченных сограждан следовать его примеру.

"Всем известно, что многие жители республики уезжают на заработки за границу с целью заработать на дом. Нам необходимо сделать жилье доступным для всех граждан, независимо от рода деятельности", — сказал Жапаров.

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Версия на английском языке Kyrgyz president donates his house to those in need

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