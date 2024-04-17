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Президент Кыргызстана завтра отправится с официальным визитом в Казахстан

Президент Кыргызстана завтра отправится с официальным визитом в Казахстан Президент Кыргызстана Садыр Жапаров совершит официальный визит в Казахстан по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева.
В регионе
17 апреля 2024 г. 13:10
Президент Кыргызстана завтра отправится с официальным визитом в Казахстан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров совершит официальный визит в Казахстан по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации главы государства Муратбек Азымбакиев.

"Поездка состоится 18-19 апреля. В рамках визита глава государства проведет двусторонние переговоры с Токаевым. Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества по всем направлениям взаимного интереса, а также перспективы развития кыргызско-казахстанских отношений", - сказал он.

В рамках визита Жапаров примет участие в шестом заседании высшего Межгосударственного совета Кыргызстана и Казахстана.

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