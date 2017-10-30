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    Президент Кыргызстана взял отпуск для работы над нацстратегией устойчивого развития до 2040 года

    С 30 ноября Алмазбек Атамбаев взял краткосрочный трудовой отпуск

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев взял краткосрочный трудовой отпуск, чтобы доработать окончательный вариант национальной стратегии устойчивого развития до 2040 года. Как сообщает Report со ссылкой  на "Интерфакс", об этом заявили в пресс-службе главы государства.

    С 30 ноября А. Атамбаев взял краткосрочный трудовой отпуск.

    Проект Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызстана до 2040 года обсуждается с апреля текущего года, стратегия подразумевает определение основных приоритетов развития республики по всем направлениям.

    Полномочия президента Кыргызстана А. Атамбаева истекают 1 декабря, 15 октября на выборах был избран новый глава государства Сооронбай Жээнбеков, однако из-за продолжающихся судебных разбирательств официальные итоги выборов еще не объявлены.

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