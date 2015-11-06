Президент Кыргызстана высказался за переход к парламентской форме правления

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев высказался за переход республики к парламентской форме правления. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, выступая на церемонии принятии присяги членами нового правительства, глава государства предложил парламентариям изучить вопрос внесения поправок в конституцию относительно изменения формы правления, поскольку, по его словам, "в самом основном законе есть противоречия".

"При желании его можно трактовать в одну или другую сторону, — отметил он. — Если будущее страны через 2 года мы передадим в руки одного человека, это будет неправильно".

Атамбаев призвал правительство изучить вопрос сокращения полномочий президента и перехода к парламентскому правлению и вынести его на рассмотрение народа.