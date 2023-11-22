О нас

Президент Кыргызстана вылетел в Минск на саммит ОДКБ

Президент Кыргызстана вылетел в Минск на саммит ОДКБ Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отправился с рабочим визитом в Минск для участия в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
В регионе
22 ноября 2023 г. 12:44
Президент Кыргызстана вылетел в Минск на саммит ОДКБ

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отправился с рабочим визитом в Минск для участия в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Заседание СКБ ОДКБ пройдет завтра, 23 ноября, под председательством президента Беларуси Александра Лукашенко.

Участники саммита обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, определят предстоящие задачи, а также примут ряд документов, нацеленных на обеспечение коллективной безопасности.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Госминистр Великобритании по европейскому региону прибыл в Азербайджан
Госминистр Великобритании по европейскому региону прибыл в Азербайджан
22 ноября 2023 г. 11:40
Джанни де Бьязи покидает сборную Азербайджана
Джанни де Бьязи покидает сборную Азербайджана
22 ноября 2023 г. 11:28
Площадь Агдеринского района составит более 1,6 тыс. квадратных километров
Площадь Агдеринского района составит более 1,6 тыс. квадратных километров
21 ноября 2023 г. 18:40
АФФА завтра примет решение относительно Джанни де Бьязи
АФФА завтра примет решение относительно Джанни де Бьязи
21 ноября 2023 г. 13:46
Журналист из Нигерии: В Баку обсуждаются очень актуальные темы
Журналист из Нигерии: В Баку обсуждаются очень актуальные темы
21 ноября 2023 г. 13:34
Жаклин Десфонтен: Поддержка Азербайджана в борьбе с неоколониализмом очень ценна
Жаклин Десфонтен: Поддержка Азербайджана в борьбе с неоколониализмом очень ценна
21 ноября 2023 г. 10:42
Завотделом: Изготовленные по госстандарту халяльные лекарства должны будут иметь сертификат
Завотделом: Изготовленные по госстандарту халяльные лекарства должны будут иметь сертификат
20 ноября 2023 г. 15:56
Халяльные лекарства будут транспортироваться и храниться отдельно от других лекарств
Халяльные лекарства будут транспортироваться и храниться отдельно от других лекарств
20 ноября 2023 г. 15:49
Названо количество украинцев, попавших в плен в ходе войны
Названо количество украинцев, попавших в плен в ходе войны
17 ноября 2023 г. 16:04
Эксперт: Европа продолжает политику предвзятости и двойных стандартов по отношению к Азербайджану
Эксперт: Европа продолжает политику предвзятости и двойных стандартов по отношению к Азербайджану
16 ноября 2023 г. 13:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi