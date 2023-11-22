Президент Кыргызстана вылетел в Минск на саммит ОДКБ

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отправился с рабочим визитом в Минск для участия в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отправился с рабочим визитом в Минск для участия в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Заседание СКБ ОДКБ пройдет завтра, 23 ноября, под председательством президента Беларуси Александра Лукашенко.

Участники саммита обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, определят предстоящие задачи, а также примут ряд документов, нацеленных на обеспечение коллективной безопасности.