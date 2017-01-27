Президент Кыргызстана утвердил новую конституцию

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал указ об обнародовании официальной редакции Конституции этой страны. Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Кыргызстана, в церемонии подписания приняли участие премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, члены правительства и депутаты Жогорку Кенеша.

По словам Атамбаева, оригинал Основного закона будет храниться в аппарате президента, а четыре заверенные копии отправят в правительство, Жогорку Кенеш, Верховный суд и Конституционную палату. "Исправлено около 60 противоречий. Текст будет обнародован в газете "Эркин-Тоо" завтра в спецвыпуске", — отметил он.

11 декабря 2016 года кыргызстанцы проголосовали за внесение изменений и дополнений в 29 статей Конституции КР. Поправки вступили в силу 15 января. Исключение составят пять статей Основного закона (70, 72, 75, 81 и 87), которые "обновятся" только 1 декабря текущего года.