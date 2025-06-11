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Президент Кыргызстана утвердил национальную программу развития до 2030 года

Президент Кыргызстана утвердил национальную программу развития до 2030 года Президент Кыргызстана Садыр Жапаров утвердил Национальную программу развития страны до 2030 года.
В регионе
11 июня 2025 г. 13:30
Президент Кыргызстана утвердил национальную программу развития до 2030 года

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров утвердил Национальную программу развития страны до 2030 года.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В рамках программы установлены амбициозные целевые ориентиры к 2030 году: увеличение ВВП до не менее $30 млрд, повышение ВВП на душу населения до $4 500, обеспечение среднегодового темпа реального роста экономики на уровне не менее 8%.

В документе определены четыре приоритетных направлений - индустриализация, превращение страны в региональный хаб, сельское хощяйство и туризм, а также развитие "зеленой" энергетики.

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Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan Prezidenti 2030-cu ilədək Milli İnkişaf Proqramını təsdiqləyib

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