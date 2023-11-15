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Президент Кыргызстана совершит визит в Японию

Президент Кыргызстана совершит визит в Японию Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 17-20 ноября совершит официальный визит в Японию.
В регионе
15 ноября 2023 г. 10:01
Президент Кыргызстана совершит визит в Японию

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 17-20 ноября совершит официальный визит в Японию.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Кыргызстана Муратбек Азымбакиев.

"В рамках визита будут проведены встречи и переговоры с императором Нарухито, премьер-министром Фумио Кисида, спикером парламента Фукусиро Нукага, депутатами парламента. Также состоятся встречи с руководством таких структур, как Ассоциация японского бизнеса, Японская ассоциация туроператоров, Японский Эксимбанк, Японская ассоциация развития внешней торговли, Японское агентство международного сотрудничества, и другими", - отметил он.

По его словам, в ходе встреч стороны обсудят актуальные вопросы развития и расширения кыргызско-японского сотрудничества во всех сферах взаимного интереса, включая торгово-экономическое, культурно-гуманитарное и консульско-визовое направления.

В рамках визита планируется подписать ряд двусторонних документов.

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Версия на английском языке Kyrgyz president to visit Japan

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