Президент Кыргызстана совершит визит в Японию

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 17-20 ноября совершит официальный визит в Японию.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 17-20 ноября совершит официальный визит в Японию.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Кыргызстана Муратбек Азымбакиев.

"В рамках визита будут проведены встречи и переговоры с императором Нарухито, премьер-министром Фумио Кисида, спикером парламента Фукусиро Нукага, депутатами парламента. Также состоятся встречи с руководством таких структур, как Ассоциация японского бизнеса, Японская ассоциация туроператоров, Японский Эксимбанк, Японская ассоциация развития внешней торговли, Японское агентство международного сотрудничества, и другими", - отметил он.

По его словам, в ходе встреч стороны обсудят актуальные вопросы развития и расширения кыргызско-японского сотрудничества во всех сферах взаимного интереса, включая торгово-экономическое, культурно-гуманитарное и консульско-визовое направления.

В рамках визита планируется подписать ряд двусторонних документов.