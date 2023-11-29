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Президент Кыргызстана совершит визит в ОАЭ

Президент Кыргызстана совершит визит в ОАЭ Президент Кыргызстана Садыр Жапаров с 30 ноября по 2 декабря совершит рабочий визит в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
В регионе
29 ноября 2023 г. 10:03
Президент Кыргызстана совершит визит в ОАЭ

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров с 30 ноября по 2 декабря совершит рабочий визит в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации главы государства Муратбек Азымбакиев.

Жапаров примет участие в сегменте высокого уровня 28-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. На этом мероприятии с 30 ноября по 12 декабря соберутся лидеры разных стран с целью обсуждения хода реализации Парижского соглашения о противодействии изменению климата и определении дальнейших шагов для ограничения глобального потепления.

"1 декабря состоятся выступления Садыра Жапарова на пленарном заседании конференции. 2 декабря планируется подписание ряда совместных документов в области энергетики и инвестиций с ОАЭ. Рабочий визит завершится участием главы государства в праздновании Национального дня ОАЭ", - сказал он.

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