Президент Кыргызстана совершит визит в Казахстан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 18-19 апреля совершит официальный визит в Казахстан.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 18-19 апреля совершит официальный визит в Казахстан.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе президента Кыргызстана.

Посол Кыргызстана в Казахстане Дастан Дюшекеев сказал журналистам о том, что в рамках визита Жапаров проведет переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Они обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также проведут заседание Высшего межгосударственного совета.

Жапаров также примет участие в открытии Дней кыргызского кино в Казахстане и ряде других мероприятий.