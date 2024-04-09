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Президент Кыргызстана совершит визит в Казахстан

Президент Кыргызстана совершит визит в Казахстан Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 18-19 апреля совершит официальный визит в Казахстан.
В регионе
9 апреля 2024 г. 11:34
Президент Кыргызстана совершит визит в Казахстан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 18-19 апреля совершит официальный визит в Казахстан.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе президента Кыргызстана.

Посол Кыргызстана в Казахстане Дастан Дюшекеев сказал журналистам о том, что в рамках визита Жапаров проведет переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Они обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также проведут заседание Высшего межгосударственного совета.

Жапаров также примет участие в открытии Дней кыргызского кино в Казахстане и ряде других мероприятий.

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