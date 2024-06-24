Президент Кыргызстана совершит рабочий визит в Бельгию

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 24-26 июня совершит рабочий визит в Бельгию.
Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщил заведующий отделом внешней политики Администрации президента Муратбек Азымбакиев.
"25 июня глава государства встретится с королем Бельгии Филиппом. В тот же день состоится официальная встреча президента Садыра Жапарова с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.
В ходе переговоров будут обсуждены текущее состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества Кыргызстана с Еврсоюзом и Бельгией.
По итогам визита ожидается подписание двусторонних совместных документов, отметил Азымбакиев.