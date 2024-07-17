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Президент Кыргызстана совершит госвизит в Узбекистан

Президент Кыргызстана совершит госвизит в Узбекистан Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 18-19 июля посетит с государственным визитом Узбекистан по приглашению главы республики Шавката Мирзиёева.
В регионе
17 июля 2024 г. 12:03
Президент Кыргызстана совершит госвизит в Узбекистан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 18-19 июля посетит с государственным визитом Узбекистан по приглашению главы республики Шавката Мирзиёева.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев.

По его словам, в рамках визита Жапаров проведет двусторонние переговоры с Мирзиёевым, они обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы развития кыргызско-узбекских отношений.

"Глава государства также примет участие в церемонии официального открытия Дней культуры КР в РУз. Кроме того, состоится церемония онлайн-запуска двусторонних проектов. К визиту Жапарова приурочены кыргызско-узбекский бизнес-форум и форум ректоров вузов", - сказал он.

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