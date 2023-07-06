Президент Кыргызстана совершит госвизит в Монголию

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 9-11 июля совершит государственный визит в Монголию.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 9-11 июля совершит государственный визит в Монголию.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации главы государства Муратбек Азымбакиев.

Президента пригласил монгольский коллега Ухнаагийн Хурэлсуха. Планируются переговоры глав стран, а также с премьер-министром Лувсаннамсрайном Оюуном Эрдэнэ и председателем Великого государственного хурала Монголии Гомбожавыном Занданшатаром.

Стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Кыргызстаном и Монголией в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

В Улан-Баторе состоится церемония открытия посольства Кыргызстана.

Ожидается подписание совместной декларации об углублении отношений дружбы и сотрудничества, а также двусторонних соглашений о сотрудничестве в сферах экономики, цифровизации, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, развития лесных экосистем и других документов.

Стороны также подпишут соглашения об установлении побратимских связей между Бишкеком и Улан-Батором, Чуйской областью Кыргызской Республики и Хэнтийским аймаком Монголии.