Президент Кыргызстана распустил местные органы самоуправления и назначил дату выборов

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о роспуске местных кенешей (органов самоуправления) и назначении даты новых выборов депутатов.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о роспуске местных кенешей (органов самоуправления) и назначении даты новых выборов депутатов.

Как передает Report , соответствующий указ размещен на сайте пресс-службы главы государства.

Согласно документу, выборы новых депутатов местных кенешей пройдут во всех регионах Кыргызстана 17 ноября 2024 года.

"Выборы депутатов местных кенешей Баткенского и Лейлекского районов, городов Баткен и Сулюкта Баткенской области Кыргызской Республики провести с учетом законодательного регулирования изменений в рамках административно-территориальной реформы", - подчеркивается в указе.

Днем начала избирательных действий определено 17 сентября.