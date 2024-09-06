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Президент Кыргызстана распустил местные органы самоуправления и назначил дату выборов

Президент Кыргызстана распустил местные органы самоуправления и назначил дату выборов Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о роспуске местных кенешей (органов самоуправления) и назначении даты новых выборов депутатов.
В регионе
6 сентября 2024 г. 22:11
Президент Кыргызстана распустил местные органы самоуправления и назначил дату выборов

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о роспуске местных кенешей (органов самоуправления) и назначении даты новых выборов депутатов.

Как передает Report, соответствующий указ размещен на сайте пресс-службы главы государства.

Согласно документу, выборы новых депутатов местных кенешей пройдут во всех регионах Кыргызстана 17 ноября 2024 года.

"Выборы депутатов местных кенешей Баткенского и Лейлекского районов, городов Баткен и Сулюкта Баткенской области Кыргызской Республики провести с учетом законодательного регулирования изменений в рамках административно-территориальной реформы", - подчеркивается в указе.

Днем начала избирательных действий определено 17 сентября.

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Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan Prezidenti yerli özünüidarəetmə orqanlarını buraxıb, yeni seçkilər təyin edib

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