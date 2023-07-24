Президент Кыргызстана прокомментировал арест своего племянника

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прокомментировал задержание своего племянника - Улана Жапарова.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прокомментировал задержание своего племянника - Улана Жапарова.

Как передает Report, в интервью агентству "Кабар" президент заявил о том, что если человек связан с коррупцией, то кем бы он ни был - должен быть арестован.

"Выйдешь только тогда, как возместишь ущерб государству в двойном размере. Если не заплатишь, то не выйдешь. Если я не буду задерживать, потому что "он же мой братишка", тогда и другие братишки начнут вмешиваться. У кыргызов есть хорошее выражение "Наказание одного - урок для тысячи". Вот мой комментарий", - заявил президент.

Он подчеркнул, что сейчас время другое и ко всем должно быть одинаковое отношение.

Улана Жапарова МВД задержало по подозрению в участии в коррупционных схемах на таможне. Он сын двоюродного брата президента Ракымжана Жапарова. Мужчина был водворен в СИЗО № 1 до 26 июля.