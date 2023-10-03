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Президент Кыргызстана произвел кадровые изменения в Минобороны страны

Президент Кыргызстана произвел кадровые изменения в Минобороны страны Президент Кыргызстана Садыр Жапаров произвел ряд назначений в Министерстве обороны.
В регионе
3 октября 2023 г. 10:09
Президент Кыргызстана произвел кадровые изменения в Минобороны страны

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров произвел ряд назначений в Министерстве обороны.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в пресс-службе президента.

В числе тех, кто сменил должность, Эрлис Тердикбаев, который был начальником Генштаба Вооруженных сил. Он назначен первым заместителем министра обороны.

Главой Генштаба стал Руслан Мукамбетов, ранее занимавший пост командующего Юго-Западным оперативным командованием Вооруженных сил. На его место назначен Алмазбек Карасартов.

Другим распоряжением Акылбек Ибраев освобожден от должности замминистра обороны.

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Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan Prezidenti Müdafiə Nazirliyində təyinatlar həyata keçirib
Версия на английском языке President of Kyrgyzstan makes personnel changes in country's Defense Ministry

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