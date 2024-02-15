Президент Кыргызстана признался, что владеет имуществом в 20 млн долларов

Стоимость имущества президента Кыргызстана Садыра Жапарова составляет 20 млн долларов.

Стоимость имущества президента Кыргызстана Садыра Жапарова составляет 20 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом он сам заявил в соцсетях.

По словам Жапарова, за легализацию данного имущества он заплатил государству 1 млн сомов (1 доллар США = 89,43 кыргызский сом).

"У меня нет накоплений за рубежом, а если бы были, вложил бы их в наши банки. Я хотел показать пример и первым узаконил свое имущество", - отметил президент.

Он сообщил, что владеет в Бишкеке зданием.

"Это здание мы начали строить в 2005 году и закончили в 2010 году. После апрельской революции его использовали как штаб партии "Ата-Журт". Мы исправно платили налоги на землю и здание, несмотря на преследования за то, что находились в оппозиции. В 2020 году я использовал здание как штаб во время выборов президента. С тех пор он работает в полной мере. Конечно, мои здания раньше были оформлены на других людей, но сейчас я зарегистрировал их на себя на основании закона о легализации", - отметил Жапаров.

Он призвал обеспеченных граждан воспользоваться возможностью легализовать свою собственность.