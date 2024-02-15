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Президент Кыргызстана признался, что владеет имуществом в 20 млн долларов

Президент Кыргызстана признался, что владеет имуществом в 20 млн долларов Стоимость имущества президента Кыргызстана Садыра Жапарова составляет 20 млн долларов.
В регионе
15 февраля 2024 г. 17:37
Президент Кыргызстана признался, что владеет имуществом в 20 млн долларов

Стоимость имущества президента Кыргызстана Садыра Жапарова составляет 20 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом он сам заявил в соцсетях.

По словам Жапарова, за легализацию данного имущества он заплатил государству 1 млн сомов (1 доллар США = 89,43 кыргызский сом).

"У меня нет накоплений за рубежом, а если бы были, вложил бы их в наши банки. Я хотел показать пример и первым узаконил свое имущество", - отметил президент.

Он сообщил, что владеет в Бишкеке зданием.

"Это здание мы начали строить в 2005 году и закончили в 2010 году. После апрельской революции его использовали как штаб партии "Ата-Журт". Мы исправно платили налоги на землю и здание, несмотря на преследования за то, что находились в оппозиции. В 2020 году я использовал здание как штаб во время выборов президента. С тех пор он работает в полной мере. Конечно, мои здания раньше были оформлены на других людей, но сейчас я зарегистрировал их на себя на основании закона о легализации", - отметил Жапаров.

Он призвал обеспеченных граждан воспользоваться возможностью легализовать свою собственность.

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