Президент Кыргызстана примет участие на саммите глав стран ЦА и ЕС в Астане

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров завтра с рабочим визитом посетит Астану (Казахстан).
Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев.
По его словам, Жапаров примет участие в первой встрече лидеров стран Центральной Азии и Европейского союза. На саммите обсудят вопросы сотрудничества в сфере политики, торговли, транспорта, экологии, безопасности и другие актуальные темы международной повестки.
Жапаров еще проведет ряд двусторонних встреч на высшем уровне.
Также президент примет участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане.