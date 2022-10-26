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Президент Кыргызстана примет участие на саммите глав стран ЦА и ЕС в Астане

Президент Кыргызстана примет участие на саммите глав стран ЦА и ЕС в Астане Президент Кыргызстана Садыр Жапаров завтра с рабочим визитом посетит Астану (Казахстан).
В регионе
26 октября 2022 г. 12:17
Президент Кыргызстана примет участие на саммите глав стран ЦА и ЕС в Астане

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров завтра с рабочим визитом посетит Астану (Казахстан).

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев.

По его словам, Жапаров примет участие в первой встрече лидеров стран Центральной Азии и Европейского союза. На саммите обсудят вопросы сотрудничества в сфере политики, торговли, транспорта, экологии, безопасности и другие актуальные темы международной повестки.

Жапаров еще проведет ряд двусторонних встреч на высшем уровне.

Также президент примет участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане.

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