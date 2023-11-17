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Президент Кыргызстана прибыл в Токио с официальным визитом

Президент Кыргызстана прибыл в Токио с официальным визитом Президент Кыргызстана Садыр Жапаров с официальным визитом прибыл в Японию.
В регионе
17 ноября 2023 г. 09:52
Президент Кыргызстана прибыл в Токио с официальным визитом

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров с официальным визитом прибыл в Японию.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента.

В международном токийском аэропорту Ханеда главу Кыргызстана встретили государственный министр иностранных дел Кийото Тсуджи и другие официальные лица.

В рамках визита Жапаров проведет встречи и переговоры с императором Нарухито, премьер-министром Фумио Кисида, спикером парламента Фукусиро Нукага, депутатами, а также представителями ведущих японских компаний.

В кыргызскую делегацию вошли 11 человек.

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Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan Prezidenti Yaponiyada rəsmi səfərdədir
Версия на английском языке President Japarov arrives in Tokyo on official visit

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