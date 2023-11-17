Президент Кыргызстана прибыл в Токио с официальным визитом

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров с официальным визитом прибыл в Японию.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров с официальным визитом прибыл в Японию.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента.

В международном токийском аэропорту Ханеда главу Кыргызстана встретили государственный министр иностранных дел Кийото Тсуджи и другие официальные лица.

В рамках визита Жапаров проведет встречи и переговоры с императором Нарухито, премьер-министром Фумио Кисида, спикером парламента Фукусиро Нукага, депутатами, а также представителями ведущих японских компаний.

В кыргызскую делегацию вошли 11 человек.