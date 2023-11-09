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Президент Кыргызстана: Предлагаем активно использовать потенциал стран ОЭС по развитию ВИЭ

Президент Кыргызстана: Предлагаем активно использовать потенциал стран ОЭС по развитию ВИЭ Мы предлагаем активно использовать потенциал стран Организации экономического сотрудничества по развитию Возобновляемых источников энергии.
В регионе
9 ноября 2023 г. 12:16
Президент Кыргызстана: Предлагаем активно использовать потенциал стран ОЭС по развитию ВИЭ

Кыргызстан предложил активно использовать потенциал стран Организации экономического сотрудничества по развитию возобновляемых источников энергии.

Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров, выступая на 16-м саммите Организации экономического сотрудничества в столице Узбекистана.

"Важно направить наши совместные усилия на выработку эффективных механизмов для экономического развития стран организации", - сказал он.

По словам Жапарова, в последние годы наблюдается расширение торгово-экономических отношений между странами-участниками ОЭС.

Президент Кыргызстана также подчеркнул важность развития энергетического сотрудничества в рамках ОЭС.

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Версия на английском языке President: Kyrgyzstan proposes to actively use potential of ECO countries to develop renewable energy sources

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