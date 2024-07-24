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Президент Кыргызстана посетит Францию с рабочим визитом

Президент Кыргызстана посетит Францию с рабочим визитом Президент Кыргызстана Садыр Жапаров по приглашению французского коллеги Эмманюэля Макрона 25-27 июля с рабочим визитом посетит Францию.
В регионе
24 июля 2024 г. 14:24
Президент Кыргызстана посетит Францию с рабочим визитом

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров по приглашению французского коллеги Эмманюэля Макрона 25-27 июля с рабочим визитом посетит Францию.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщил заведующий отделом внешней политики Администрации президента Муратбек Азымбакиев.

"В рамках предстоящего визита 25 июля запланировано участие президента Садыра Жапарова в Парижском саммите "Спорт для устойчивого развития. Быстрее, выше, сильнее - вместе для лучшего будущего", - сказал он.

Жапаров также примет участие в церемонии официального открытия XXXIII Летних Олимпийских игр, которые состоятся с 26 июля по 11 августа.

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