Президент Кыргызстана попросил США не вмешиваться в дела республики

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал США и другие страны не вмешиваться во внутренние дела республики и объективно оценивать происходящие в ней процессы.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал США и другие страны не вмешиваться во внутренние дела республики и объективно оценивать происходящие в ней процессы.

Как передает Report, об этом он заявил в ответном письме госсекретарю США Энтони Блинкену, которое опубликовал пресс-секретарь главы кыргызского государства Аскат Алагозов.

"Я также хочу подчеркнуть, что мы выступаем за равноправное сотрудничество и готовы работать вместе со всеми странами и международными партнерами, в том числе и с США. Единственная моя просьба - не вмешивайтесь во внутренние дела нашей страны", - отметил кыргызский лидер.

Ранее Блинкен направил главе Кыргызстана послание, где выразил обеспокоенность по поводу рассмотрения в стране закона о неправительственных организациях (НПО), принятие которого, по оценке госсекретаря, негативно отразится на состоянии гражданского общества республики. Сейчас этот законопроект обсуждается в национальном парламенте.

Жапаров также выразил сожаление, что представитель США располагает необъективными сведениями о реальной ситуации с правами и свободами человека в Кыргызстане.