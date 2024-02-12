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Президент Кыргызстана попросил США не вмешиваться в дела республики

Президент Кыргызстана попросил США не вмешиваться в дела республики Президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал США и другие страны не вмешиваться во внутренние дела республики и объективно оценивать происходящие в ней процессы.
В регионе
12 февраля 2024 г. 07:50
Президент Кыргызстана попросил США не вмешиваться в дела республики

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал США и другие страны не вмешиваться во внутренние дела республики и объективно оценивать происходящие в ней процессы.

Как передает Report, об этом он заявил в ответном письме госсекретарю США Энтони Блинкену, которое опубликовал пресс-секретарь главы кыргызского государства Аскат Алагозов.

"Я также хочу подчеркнуть, что мы выступаем за равноправное сотрудничество и готовы работать вместе со всеми странами и международными партнерами, в том числе и с США. Единственная моя просьба - не вмешивайтесь во внутренние дела нашей страны", - отметил кыргызский лидер.

Ранее Блинкен направил главе Кыргызстана послание, где выразил обеспокоенность по поводу рассмотрения в стране закона о неправительственных организациях (НПО), принятие которого, по оценке госсекретаря, негативно отразится на состоянии гражданского общества республики. Сейчас этот законопроект обсуждается в национальном парламенте.

Жапаров также выразил сожаление, что представитель США располагает необъективными сведениями о реальной ситуации с правами и свободами человека в Кыргызстане.

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