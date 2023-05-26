Президент Кыргызстана подписал указ о запрете сборов средств в школах через фонды

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о запрете в школах сборов денег с родителей и создавать для этого общественные фонды.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о запрете в школах сборов денег с родителей и создавать для этого общественные фонды.

Как передает Report , соответствующий указ размещен на сайте пресс-службы главы Кыргызской Республики.

"Педагогическим работникам и административному персоналу школ запрещено осуществлять сборы денег с родителей учащихся и участвовать в работе попечительских советов и родительских комитетов при рассмотрении финансовых вопросов", - говорится в документе.

В указе говорится, что средства на ремонт, охрану и приобретение бытовых предметов, необходимых государственным общеобразовательным организациям в обязательном порядке должны выделяться из государственного бюджета Кыргызстана.