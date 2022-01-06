Президент Кыргызстана отправил в отставку министра цифрового развития

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отправил в отставку министра цифрового развития республики Дастана Догоева.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отправил в отставку министра цифрового развития республики Дастана Догоева.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому… от занимаемой должности министра цифрового развития Кыргызской Республики освобожден Догоев Дастан Давлетович", - заявил представитель пресс-службы.

Сообщается, что исполняющим обязанности главы ведомства назначен экс-директор крупного завода "Дастан" Талантбек Иманов.