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Президент Кыргызстана отправил в отставку министра цифрового развития

Президент Кыргызстана отправил в отставку министра цифрового развития Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отправил в отставку министра цифрового развития республики Дастана Догоева.
В регионе
6 января 2022 г. 10:10
Президент Кыргызстана отправил в отставку министра цифрового развития
Садыр Жапаров

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отправил в отставку министра цифрового развития республики Дастана Догоева.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому… от занимаемой должности министра цифрового развития Кыргызской Республики освобожден Догоев Дастан Давлетович", - заявил представитель пресс-службы.

Сообщается, что исполняющим обязанности главы ведомства назначен экс-директор крупного завода "Дастан" Талантбек Иманов.

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