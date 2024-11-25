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Президент Кыргызстана объявил выговор главе Кабмина и ряду чиновникам

Президент Кыргызстана объявил выговор главе Кабмина и ряду чиновникам Президент Кыргызстана Садыр Жапаров объявил выговор председателю Кабмина Акылбеку Жапарову, ряду руководителей госорганов и сотрудникам администрации президента.
В регионе
25 ноября 2024 г. 15:50
Президент Кыргызстана объявил выговор главе Кабмина и ряду чиновникам

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров объявил выговор председателю Кабмина Акылбеку Жапарову, ряду руководителей госорганов и сотрудникам администрации президента.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

Дисциплинарное взыскание глава кабмина получил за ненадлежащее исполнение возложенных трудовых обязанностей при закупке Минобразования некачественных ноутбуков для учителей средних школ.

Также выговор объявили: заместителю председателя кабмина Эдилю Байсалову, министру образования и науки Догдуркуль Кендирбаевой, замминистра образования и науки по цифровому развитию Лире Самыкбаевой, завотделом отраслевой политики - заместителю начальника управления по подготовке решений президента и кабмина Жипарисе Рысбековой, главному эксперту отдела отраслевой политики управления по подготовке решений президента и кабмина Медербеку Омурбекову.

Ранее министр образования и науки Догдуркуль Кендирбаева заявила, что в 2025 учебном году все школьные учителя в Кыргызстане будут обеспечены ноутбуками. По словам Кендирбаевой, до конца 2024 года ноутбуками должны обеспечить 50% учителей, а в 2025 учебном году - всех остальных.

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