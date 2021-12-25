Президент Кыргызстана назвал прямые угрозы территориальной целостности страны

Сегодня на заседании кабинета министров президент Садыр Жапаров назвал прямые угрозы территориальной целостности Кыргызстана.

Сегодня на заседании кабинета министров президент Садыр Жапаров назвал прямые угрозы территориальной целостности Кыргызстана.

Как передает Report со ссылкой на 24 kg, их выявили последние трагические события в Баткенской области в апреле, унесшие жизни людей.

"Неполное согласование государственной границы с соседними странами, сложности переговоров по некоторым участкам, прохождение стратегической транспортной инфраструктуры Кыргызстана через территории соседних стран — прямая угроза территориальной целостности республики", - подчеркнул Садыр Жапаров.

Он добавил, что впервые Баткен получил внимание на государственном уровне как стратегическая граница.

Напомним, области присвоен особый статус и принята программа развития, также региону решили ежегодно дополнительно выделять 500 млн сомов.