Президент Кыргызстана: Мы не боимся митингов

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что не боится проходящих в стране митингов и не намерен прятаться от их участников.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что не боится проходящих в стране митингов и не намерен прятаться от их участников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в интервью государственному информационному агентству республики "Кабар".

"Мы не боимся митингов. Я не из тех, кто убежит или спрячется, увидев тех, кто пришел на митинг реализовать свои личные интересы", - сказал он.

По его словам, он мог бы испугаться массовых протестных акций, если бы "ограбил государство", назначил своих родных и близких на значимые должности или привел бы государство к кризису. "Напротив, я и моя команда усердно работаем день и ночь. Мы едва вытащили страну из болота", - продолжил киргизский лидер, напомнив, что в республике за последние годы прекращены системные хищения в таможенной и налоговой сферах, а бюджет государства увеличен почти в три раза.

При этом президент Кыргызстана подчеркнул, что большинство населения республики поддерживает проводимый его командой курс на развитие государства.

За последнюю неделю на территории Кыргызстана состоялось несколько митингов в поддержку задержанных по подозрению в коррупционных схемах бывших чиновников. Участники акций требуют прекратить преследование бывших госслужащих, расценивая их задержание как политическое преследование.