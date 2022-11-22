Президент Кыргызстана 23 ноября полетит в Ереван

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров совершит рабочий визит в Ереван (Армения). Он примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров совершит рабочий визит в Ереван (Армения) для участия в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации главы государства Муратбек Азымбакиев.

Главы государств-членов организации обсудят текущую ситуацию в зоне ответственности ОДКБ и актуальные вопросы международной безопасности. Также они подведут итоги председательства Армении в ОДКБ и заслушают информацию о приоритетных направлениях деятельности в период председательства Беларуси.

Кроме того, запланировано подписать ряд документов, направленных на укрепление союзничества государств-членов ОДКБ, а также регламентирующих деятельность организации, добавил Азымбакиев.