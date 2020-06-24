Президент Кыргызстана уйдет на самоизоляцию, в его делегации выявлен COVID-19

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков после возвращения из Москвы уйдет на самоизоляцию в связи с выявленными в его делегации случаями COVID-19. Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.

Сегодня киргизский лидер не стал участвовать в параде Победы в Москве в связи с тем, что у двоих членов киргизской делегации выявили COVID-19. Как сообщалось ранее, согласно алгоритму президент, члены делегации и сопровождающие лица по прилету в Москву сдали тест на коронавирус. У заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и одного сотрудника охраны обнаружен положительный результат. резидент принял решение воздержаться от участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В его пресс-службе отметили, что в данном случае участие киргизского лидера в параде "было бы оценено как безответственный шаг по отношению к тем, кто принимает участие в мероприятиях".