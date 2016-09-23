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    Президент Кыргызстана пройдет курс лечения в Москве

    Алмазбек Атамбаев прибыл в Москву по приглашению российской стороны

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев прибыл в Москву для продолжения курса лечения по приглашению российской стороны, сообщает Report cо ссылкой на "Интерфакс".  

    "По рекомендации специалистов и приглашению российской стороны президент Кыргызстана продолжит лечение у врачей, ранее проводивших у него обследование и лечение болезни сердца", — говорится в сообщении.

    Уточняется, что Атамбаев будет лечиться в Центральной клинической больнице.

    Ранее  сообщалось, что президент Кыргызстана взял краткосрочный рабочий отпуск для проведения медобследования в связи с ухудшением состояния здоровья.

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