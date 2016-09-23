Президент Кыргызстана пройдет курс лечения в Москве

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев прибыл в Москву для продолжения курса лечения по приглашению российской стороны, сообщает Report cо ссылкой на "Интерфакс".

"По рекомендации специалистов и приглашению российской стороны президент Кыргызстана продолжит лечение у врачей, ранее проводивших у него обследование и лечение болезни сердца", — говорится в сообщении.

Уточняется, что Атамбаев будет лечиться в Центральной клинической больнице.

Ранее сообщалось, что президент Кыргызстана взял краткосрочный рабочий отпуск для проведения медобследования в связи с ухудшением состояния здоровья.