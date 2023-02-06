Президент Казахстана заявил о готовности помощь Турции в связи с землетрясением

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с соболезнованием турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с землетрясением.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с соболезнованием турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с землетрясением.

Как передает Report, об этом сообщает Акорда.

"Я с глубокой скорбью воспринял известие о гибели большого количества людей в результате мощного землетрясения в Турецкой Республике. В этот тяжелый момент от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования семьям погибших, а также всему братскому турецкому народу", - говорится в телеграмме.

Президент также сообщил о готовности Казахстана оказать соответствующую помощь Турции.

Напомним, на юго-востоке Турции произошло сильнейшее землетрясение, в результате которого погибло множество людей.