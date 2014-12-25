Президент Казахстана запустил новый терминал по хранению и перевалке нефти в Мангыстау

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал старт запуску нового высокотехнологичного терминала по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов ТОО "АСКИ-Мангыстау", сообщает Report со ссылкой на Казинформ.

"Этого события мы давно ждали. Данный терминал имеет огромное значение для Казахстана. Мы проводим большую работу для того, чтобы поставлять наши товары в КНР. Теперь наши товары будут перевозиться через Баку, Северный Иран, Россию", - заявил Н. Назарбаев в рамках общенационального телемоста "Новая индустриализация Казахстана: результаты 2014 года и первой пятилетки".

Данный проект позволит осуществлять экспорт всех видов нефтепродуктов из трех казахстанских НПЗ, импорт нефтепродуктов морским путем и транзит через Казахстан.

Также терминал будет осуществлять перевалку нефтепродуктов для обеспечения Мангыстауского региона.

"Сегодня мы готовы запустить терминал по перевалке нефтепродуктов мощностью в 2 млн. тонн в год в международном морском порту Актау. Это первый терминал в Казахстане, который может осуществлять прием, хранение и перевалку темных и светлых нефтепродуктов, где использованы новейшие технологии в экологической безопасности и энергосбережении", - заявил генеральный директор группы компаний "Алтын Қыран", соучредитель ТОО "АСКИ-Мангыстау" Исламбек Салжанов.