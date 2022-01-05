Президент Казахстана: Я буду находиться в Нур-Султане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что будет находиться в столице.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что будет находиться в столице.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Я буду находиться в столице Казахстана, буду вместе с народом, буду вместе с народом".

17.04

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступает со вторым за два дня обращением к жителям в связи с массовыми протестами в республике.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Он пообещал в ближайшее время выйти с новым пакетом предложений.

При этом в Алмате и Мангистауской области действует режим чрезвычайного положения: введен комендантский час, запрещены массовые мероприятия и забастовки, продажа оружия, боеприпасов и алкоголя.

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау выходили на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа, которое в Минэнерго объяснили тем, что с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации, и 4 января она сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ. Однако протесты перекинулись и на другие города. В Алмате вечером 4 января митингующие устроили столкновения с силовиками, а те применили газ и светошумовые гранаты.