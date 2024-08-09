Президент Казахстана выступает за расширение торговли и сотрудничества в ЦА в сфере транспорта

Реализация совместных инфраструктурных и транспортных проектов будет способствовать дальнейшему развитию экономик пяти центрально-азиатских республик.

Реализация совместных инфраструктурных и транспортных проектов будет способствовать дальнейшему развитию экономик пяти центральноазиатских республик. Особое место здесь отводится "Особое место здесь отводится таким проектам, как Транскаспийский международный транспортный маршрут, коридор "Север – Юг", инициатива "Пояс и Путь".

Как передает Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджанской Республики.

По его мнению, большое значение имеет дальнейшее развитие транзитно-транспортного потенциала региона, а также принятие Комплексной стратегии развития транспортной системы Центральной Азии.

"Особое место здесь отводится таким проектам, как Транскаспийский международный транспортный маршрут, коридор "Север – Юг", инициатива "Пояс и Путь", в которые в той или иной степени вовлечены все страны Центральной Азии. Благодаря совместным усилиям последовательно наращивается потенциал железнодорожной магистрали "Казахстан – Туркменистан – Иран". На сегодня это кратчайший маршрут в страны Персидского залива. Перспективным считаем строительство Трансафганской железной дороги, открывающей доступ на рынки Южной Азии. Казахстан проводит масштабную внутреннюю работу в транспортно-транзитной сфере. До 2030 года наша страна планирует модернизировать 11 тысяч км и построить более 5 тысяч км новых железных дорог", – сообщил он.

"Новыми точками роста экономик наших стран могут стать совместные крупные инфраструктурные и транспортные проекты. Хорошие примеры такого взаимовыгодного сотрудничества в регионе уже имеются. Речь идет о Камбаратинской ГЭС-1 в Кыргызстане, Рогунской ГЭС в Таджикистане, газовых проектах Казахстана, Узбекистана и Туркменистана, строительстве новых транспортных коридоров и ряде других важных проектов", - сказал К.Токаев.

Еще одним из ключевых вопросов региональной повестки было названо рациональное использование водно-энергетических ресурсов.

К.Токаев добавил, что приоритетным также является развитие сети торгово-логистических и промышленных хабов в приграничных районах.

"Необходимо подкрепить наше всестороннее партнерство новыми договоренностями в таких перспективных отраслях, как сельское хозяйство, логистика, текстильная и химическая промышленность, строительство", – сказал президент Казахстана.

К.Токаев отметил важность наращивания товарооборота между странами ЦА и его доведения до 15 млрд долларов в обозримой перспективе.

Кульпаш Конырова