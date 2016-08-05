​Президент Казахстана: Враг Турции является и нашим врагом

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ "Враг Турции является и нашим врагом".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе визита в Анкару заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

На вопрос журналиста по поводу действующих в Казахстане школ лидера FETО Фетхуллаха Гюлена Н.Назарбаев сказал: "Эти школы действуют с 90-х годов. Мы не будет поддерживать тех, кто против Турции. Данная ситуация не соответствует нашим интересам. В этом вопросе мы договорились с президентом Турции. Мы проверим все эти школы, для чего создадим рабочие группы из специалистов министерств образования двух стран. Если у прибывших из Турции преподавателей будут выявлены связи с Гюленом, эти люди будут возвращены, а на их место запрошены новые учителя".

"Если в них есть противники Турции, мы примем меры, не позволим нарушений закона и решим проблему. Мы ответим на все запросы Турции в этом отношении", - подчеркнул Н.Назарбаев.

Он напомнил, что все школы в Казахстане находятся под непосредственным контролем государства: "Обучение в этих школах ведется на четырех языках. 90% преподавателей в них граждане Казахстана. Школы финансируются из госбюджета".