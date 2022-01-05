Президент Казахстана возложил особую вину за допущение протестной ситуации на правительство

Правительство Казахстана несет особую вину за сложившуюся в стране протестную ситуацию.

Правительство Казахстана несет особую вину за сложившуюся в стране протестную ситуацию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по социально-экономическим вопросам.

"Говоря о складывающейся непростой общественно-политической и социально-экономической обстановке в стране, Касым-Жомарт Токаев отметил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве, в частности на министерстве энергетики, а также компаниях "Казмунайгаз" и "Казакгаз", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Токаев также отметил постепенную стабилизацию ситуации в Алма-Ате и Мангистауской области после введения режима чрезвычайного положения. "Он подчеркнул, что все полномочия по стабилизации ситуации были даны, основная нагрузка лежит на МВД, СОБР и Нацгвардии, которые успешно выполняют свои задачи", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, президент подверг критике ход реализации своего поручения, данного в июне прошлого года, с целью ускорить строительство нового завода на базе "КазГПЗ", производящего сжиженный газ в Мангистауской области. "На данный момент разработано только технико-экономическое обоснование. Не решены вопросы финансирования проекта. Действующие правила организации и проведения торгов сжиженным газом не проработаны. Не предусмотрены механизмы ограничения роста цен в ходе электронных торгов. В результате министерство энергетики не смогло оперативно среагировать и приостановить электронные торги", - констатировал Токаев.