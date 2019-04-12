​Президент Казахстана выступил против его портретов на билбордах

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает неуместным установку рекламных щитов с его изображением.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом глава государства написал в своём Twitter.

«Мне сообщили, что в Актау поставили 14 билбордов с моим изображением. Считаю, что это совершенно неуместно, я не нуждаюсь в такого рода пропаганде. К чему такая административная ретивость?» — говорится в сообщении.

По словам Токаева, билборды должны демонстрировать реальные успехи государства во главе с Елбасы (лидером нации) Нурсултаном Назарбаевым.

Он подчеркнул, что это его указание акимам всех уровней.