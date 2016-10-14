Президент Казахстана вернулся к работе

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев вернулся после болезни к работе, сообщает Report со ссылкой на Tengrinews.kz.

Президент Казахстана принял в пятницу генпрокурора республика Жакипа Асанова.

Генпрокурор проинформировал главу государства о деятельности правоохранительных органов, а также доложил о ходе исполнения поручений в рамках реализации плана нации "100 конкретных шагов".

Президент Казахстана отметил необходимость продолжения работы по обеспечению законности и правопорядка, а также повышению правовой грамотности населения страны.

По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.