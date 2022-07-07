Токаев назвал Транскаспийский маршрут приоритетным направлением для Казахстана

Транскаспийский маршрут является приоритетным направлением для Казахстана.

Транскаспийский маршрут является приоритетным направлением для Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на СМИ Казахстана, об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

В ходе совещания по развитию транспортно-транзитного потенциала президент назвал диверсификацию поставок нефти важной задачей.

"Приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут. Поручаю "КазМунайГазу" проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта. Правительству совместно с "Самрук-Казына" следует принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау - Кенкияк и Кенкияк - Кумколь", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и Черное море, далее в страны Европы. Членами ассоциации ТМТМ являются 20 компаний, включая железнодорожные администрации, порты, судоходные и логистические компании 8 стран.