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Токаев назвал Транскаспийский маршрут приоритетным направлением для Казахстана

Токаев назвал Транскаспийский маршрут приоритетным направлением для Казахстана Транскаспийский маршрут является приоритетным направлением для Казахстана.
В регионе
7 июля 2022 г. 14:26
Токаев назвал Транскаспийский маршрут приоритетным направлением для Казахстана

Транскаспийский маршрут является приоритетным направлением для Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на СМИ Казахстана, об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

В ходе совещания по развитию транспортно-транзитного потенциала президент назвал диверсификацию поставок нефти важной задачей.

"Приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут. Поручаю "КазМунайГазу" проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта. Правительству совместно с "Самрук-Казына" следует принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау - Кенкияк и Кенкияк - Кумколь", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и Черное море, далее в страны Европы. Членами ассоциации ТМТМ являются 20 компаний, включая железнодорожные администрации, порты, судоходные и логистические компании 8 стран.

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Версия на английском языке Tokayev calls Trans-Caspian route priority for Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке Tokayev: "Transxəzər marşrutu prioritet istiqamətdir"

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