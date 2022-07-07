Токаев назвал Транскаспийский маршрут приоритетным направлением для Казахстана

Транскаспийский маршрут является приоритетным направлением для Казахстана.
Как передает Report со ссылкой на СМИ Казахстана, об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
В ходе совещания по развитию транспортно-транзитного потенциала президент назвал диверсификацию поставок нефти важной задачей.
"Приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут. Поручаю "КазМунайГазу" проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта. Правительству совместно с "Самрук-Казына" следует принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау - Кенкияк и Кенкияк - Кумколь", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и Черное море, далее в страны Европы. Членами ассоциации ТМТМ являются 20 компаний, включая железнодорожные администрации, порты, судоходные и логистические компании 8 стран.