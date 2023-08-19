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Президент Казахстана совершит визит во Вьетнам

Президент Казахстана совершит визит во Вьетнам Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с 20 по 22 августа посетит Ханой с официальным визитом.
В регионе
19 августа 2023 г. 11:01
Президент Казахстана совершит визит во Вьетнам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с 20 по 22 августа посетит Ханой с официальным визитом.

Как передает Report, об этом сообщили в Акорде.

"В ходе переговоров с высшим руководство Вьетнама будут обсуждены перспективы развития сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах", - указывается в сообщении.

В программе визита Токаева также запланированы посещения производственных объектов и провести с представителями крупного бизнеса Вьетнама.

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Версия на английском языке Kazakhstan president to visit Vietnam

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