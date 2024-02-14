Президент Казахстана совершит визит в Армению

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Армению с визитом в ближайшее время.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Армению с визитом в ближайшее время.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба министерства территориального управления и инфраструктуры Армении.

Отмечается, что вопросы подготовки визита были обсуждены в ходе встречи главы ведомства Гнела Саносяна с послом Казахстана в Армении Болатом Иманбаевым.

"Были обсуждены вопросы подготовительного характера в преддверии предстоящего визита президента Казахстана в Армению", - говорится в пресс-релизе министерства.