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Президент Казахстана совершит визит в Армению

Президент Казахстана совершит визит в Армению Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Армению с визитом в ближайшее время.
В регионе
14 февраля 2024 г. 19:40
Президент Казахстана совершит визит в Армению

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Армению с визитом в ближайшее время.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба министерства территориального управления и инфраструктуры Армении.

Отмечается, что вопросы подготовки визита были обсуждены в ходе встречи главы ведомства Гнела Саносяна с послом Казахстана в Армении Болатом Иманбаевым.

"Были обсуждены вопросы подготовительного характера в преддверии предстоящего визита президента Казахстана в Армению", - говорится в пресс-релизе министерства.

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