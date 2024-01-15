Президент Казахстана совершит официальный визит в Италию и Ватикан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 18-19 января совершит официальный визит в Италию и Ватикан.
Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Запланированы переговоры Токаева с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони.
Он также встретится с потенциальными инвесторами - руководителями крупных итальянских компаний.
В Ватикане 19 января состоится аудиенция у Папы Римского Франциска.
Кроме того, президент Казахстана посетит штаб-квартиры Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) и Всемирной продовольственной программы ООН (WFP).