Президент Казахстана совершит официальный визит в Италию и Ватикан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 18-19 января совершит официальный визит в Италию и Ватикан.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 18-19 января совершит официальный визит в Италию и Ватикан.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Запланированы переговоры Токаева с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони.



Он также встретится с потенциальными инвесторами - руководителями крупных итальянских компаний.



В Ватикане 19 января состоится аудиенция у Папы Римского Франциска.



Кроме того, президент Казахстана посетит штаб-квартиры Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) и Всемирной продовольственной программы ООН (WFP).