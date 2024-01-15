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Президент Казахстана совершит официальный визит в Италию и Ватикан

Президент Казахстана совершит официальный визит в Италию и Ватикан Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 18-19 января совершит официальный визит в Италию и Ватикан.
В регионе
15 января 2024 г. 17:30
Президент Казахстана совершит официальный визит в Италию и Ватикан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 18-19 января совершит официальный визит в Италию и Ватикан.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Запланированы переговоры Токаева с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони.

Он также встретится с потенциальными инвесторами - руководителями крупных итальянских компаний.

В Ватикане 19 января состоится аудиенция у Папы Римского Франциска.

Кроме того, президент Казахстана посетит штаб-квартиры Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) и Всемирной продовольственной программы ООН (WFP).

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Версия на азербайджанском языке Tokayev İtaliya və Vatikana səfər edəcək
Версия на английском языке Kazakh president to visit Italy, Vatican

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