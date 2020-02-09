Президент Казахстана сообщил о стабилизации ситуации после беспорядков

Обстановка в Кордайском районе Казахстана, где в ночь на субботу прошли массовые беспорядки, повлекшие человеческие жертвы, стабилизировалась.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Также он заявил, что провокаторы, ответственные за эскалацию конфликта, будут привлечены к ответственности, а "сотрудники госорганов, допустившие трагедию, будут наказаны", не уточнив, сотрудники каких именно структур виновны в произошедшем.

Он добавил, что пострадавшим будет оказана помощь, и поблагодарил соотечественников за ответственную гражданскую позицию.

Почти тысяча человек приняли участие в массовых беспорядках в Кордайском районе на юге республики.

По данным МВД, в ходе беспорядков на юге страны погибли восемь человек, еще 40 получили ранения. В результате поджогов повреждены более 30 жилых домов, 15 объектов торговли, 23 машины. Почти 50 участников столкновений задержаны.