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Президент Казахстана сменил главу сухопутных войск ВС республики

Президент Казахстана сменил главу сухопутных войск ВС республики Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил новым главнокомандующим сухопутными войсками республики Асана Жусупова.
В регионе
25 сентября 2023 г. 08:45
Президент Казахстана сменил главу сухопутных войск ВС республики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил новым главнокомандующим сухопутными войсками республики Асана Жусупова.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Токаева.

"Распоряжением главы государства Жусупов Асан Куанышевич назначен главнокомандующим сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Талгат Койбаков, занимавший эту должность с ноября 2020 года, распоряжением Токаева освобожден от занимаемой должности.

Ранее Жусупов занимал пост заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана.

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Версия на английском языке Kazakh president replaces head of country’s ground forces
Версия на азербайджанском языке Tokayev Silahlı Qüvvələrin quru qoşunlarının rəhbərini dəyişib

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