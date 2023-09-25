Президент Казахстана сменил главу сухопутных войск ВС республики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил новым главнокомандующим сухопутными войсками республики Асана Жусупова.
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"Распоряжением главы государства Жусупов Асан Куанышевич назначен главнокомандующим сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Талгат Койбаков, занимавший эту должность с ноября 2020 года, распоряжением Токаева освобожден от занимаемой должности.
Ранее Жусупов занимал пост заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана.