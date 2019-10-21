Президент Казахстана расширил полномочия Назарбаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, расширяющий полномочия первого президента страны Нурсултана Назарбаева в сфере кадровой политики в системе органов государственной власти.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", документ опубликован в информационно-правовой системе нормативных правовых актов.

Согласно указу, назначение министров, за исключением глав МИД, Минобороны и МВД, отныне проводится президентом после согласования с председателем Совета безопасности Н.Назарбаевым.

Кроме того, согласно тексту указа, назначение руководителей органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Казахстана, также должно быть согласовано с главой Совбеза. В число госорганов, непосредственно подчиняющихся и подотчетных президенту, входят администрация главы государства, Генпрокуратура, комитет национальной безопасности, агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции, Национальный банк, республиканская гвардия, служба внешней разведки "Сырбар", служба охраны президента, счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета, управление делами президента, агентство по противодействию коррупции.

Наряду с этим согласование с председателем Совбеза теперь необходимо для назначения акимов (главы администрации) областей, городов республиканского значения и столицы.

Кроме того, изменения коснулись процедуры назначения секретаря совета безопасности. Ранее назначение на эту должность президент проводил по представлению (рекомендации) главы администрации главы государства. Теперь назначение секретаря Совбеза должно согласовываться с председателем совета.