Президент Казахстана провел массовые перестановки в правительстве страны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев устроил массовые перестановки в кабмине страны.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев устроил массовые перестановки в кабмине страны.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба канцелярии президента Казахстана.

Часть членов правительства сменили должности, а некоторые - вовсе были уволены.

Так, министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев был назначен главой созданного накануне министерства транспорта, министром торговли Токаев назначил Армана Шаккалиева. Главой министерства туризма был назначен Ермек Маржикпаев, а министром культуры и информации - Аида Балаева. МВД страны возглавил Ержан Саденов.