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Президент Казахстана провел массовые перестановки в правительстве страны

Президент Казахстана провел массовые перестановки в правительстве страны Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев устроил массовые перестановки в кабмине страны.
В регионе
2 сентября 2023 г. 15:15
Президент Казахстана провел массовые перестановки в правительстве страны
Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев устроил массовые перестановки в кабмине страны.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба канцелярии президента Казахстана.

Часть членов правительства сменили должности, а некоторые - вовсе были уволены.

Так, министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев был назначен главой созданного накануне министерства транспорта, министром торговли Токаев назначил Армана Шаккалиева. Главой министерства туризма был назначен Ермек Маржикпаев, а министром культуры и информации - Аида Балаева. МВД страны возглавил Ержан Саденов.

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