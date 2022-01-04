Президент Казахстана проведет совещание из-за "газовых протестов"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду, 5 января проведет рабочее совещание по вопросам социально-экономической ситуации на фоне охвативших западные регионы страны митингов против подорожания сжиженного газа.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду, 5 января проведет рабочее совещание по вопросам социально-экономической ситуации на фоне охвативших западные регионы страны митингов против подорожания сжиженного газа.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь Токаева Берик Уали.

"Завтра, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет рабочее совещание с членами правительства, сотрудниками своей администрации и представителями других заинтересованных органов по вопросам социально-экономической ситуации в стране", - написал Уали в Instagram.

17.00

Полиция столицы Казахстана - Нур-Султана задержала нескольких участников несанкционированного митинга.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба департамента полиции города.

В соцсетях опубликованы кадры, на которых группа горожан вышла на одну из площадей столицы в поддержку демонстрантов в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе страны). Там в первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ.

Минэнерго объяснило, что с 1 января цена на газ формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. По поручению президента Касым-Жомарт Токаева создана правительственная комиссия для рассмотрения ситуации в Мангистауской области. По информации из соцсетей, митинги в поддержку протестующих проходят и в соседних Атырауской и Западно-Казахстанской областях.

10.19

Правительственная комиссия приступила к работе в Актау, где с воскресенья проходят несанкционированные митинги против повышения цен на сжиженный газ.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"В Актау приступила к работе правительственная комиссия, в которую включены сотрудники администрации президента. На постоянной основе работает республиканский оперативный штаб", - написал Токаев в Twitter во вторник.

"Комиссия имеет поручение найти взаимоприемлемое решение по возникшей проблеме в интересах стабильности в нашей стране. Правоохранительным органам поручено обеспечить недопущение нарушения общественного порядка. Демонстранты должны проявить ответственность и готовность к диалогу", - отметил глава государства.

В Мангистауской области, в том числе в Актау, с воскресенья не прекращаются несанкционированные митинги против повышения цен на сжиженный газ, которые с 1 января выросли с 60 до 120 тенге за литр.

Днем в понедельник правительство Казахстана по поручению главы государства объявило о создании комиссии для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области и пообещало реализовать пакет мер по урегулированию цены на сжиженный нефтяной газ.