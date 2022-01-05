О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент Казахстана: Протестующие финансово мотивированы

Президент Казахстана: Протестующие финансово мотивированы Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил существовании продуманного плана действий протестующих.
В регионе
5 января 2022 г. 17:29
Президент Казахстана: Протестующие финансово мотивированы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о существовании продуманного плана действий протестующих.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава государства в своем обращении к народу в связи с ситуацией в стране.

По его словам, действия протестующих "мотивированы финансово".

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау выходили на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа, которое в Минэнерго объяснили тем, что с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации, и 4 января она сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ. Однако протесты перекинулись и на другие города. В Алмате вечером 4 января митингующие устроили столкновения с силовиками, а те применили газ и светошумовые гранаты.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Kazakhstan president says protesters 'financially motivated'

Другие новости из категории

Аэропорт города Актау не работает
Аэропорт города Актау не работает
5 января 2022 г. 18:00
Бывший министр обороны Армении назначен послом в России
Бывший министр обороны Армении назначен послом в России
5 января 2022 г. 17:23
Президент Казахстана: Я буду находиться в Нур-Султане
Президент Казахстана: Я буду находиться в Нур-Султане
5 января 2022 г. 17:22
Токаев сменил Назарбаева на посту главы Совета безопасности Казахстана
Токаев сменил Назарбаева на посту главы Совета безопасности Казахстана
5 января 2022 г. 17:12
Маслозавод в Украине предупредил об остановке из-за 10-кратного роста цен на газ
Маслозавод в Украине предупредил об остановке из-за 10-кратного роста цен на газ
5 января 2022 г. 16:37
Число пострадавших в ДТП в Тульской области выросло до восьми
Число пострадавших в ДТП в Тульской области выросло до восьми
5 января 2022 г. 16:28
В Алматы загорелось здание резиденции президента Казахстана
В Алматы загорелось здание резиденции президента Казахстана
5 января 2022 г. 15:01
МИД Турции внимательно следит за событиями в Казахстане
МИД Турции внимательно следит за событиями в Казахстане
5 января 2022 г. 14:51
В ходе беспорядков в Алматы пострадали 500 человек
В ходе беспорядков в Алматы пострадали 500 человек
5 января 2022 г. 14:50
В столице Казахстана введен режим ЧП
В столице Казахстана введен режим ЧП
5 января 2022 г. 14:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi