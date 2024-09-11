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Президент Казахстана принял министра национальной обороны Турции

Президент Казахстана принял министра национальной обороны Турции Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером, находящимся с визитом в Астане в президентском дворце "Акорда".
В регионе
11 сентября 2024 г. 21:08
Президент Казахстана принял министра национальной обороны Турции

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером, находящимся с визитом в Астане.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба аппарата президента Казахстана.

Согласно информации, в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества двух стран в области безопасности.

Президент Токаев отметил, что двусторонние и многосторонние отношения между Казахстаном и Турцией развиваются во всех аспектах.

Он передал наилучшие пожелания президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и подчеркнул важность дальнейшего укрепления стратегического сотрудничества и партнерства между Казахстаном и Турцией.

Отмечается, что Гюлер поблагодарил за теплый прием на родине предков в Казахстане и подчеркнул, что Турция полна решимости и дальше углублять отношения с Казахстаном в духе доверия и взаимной поддержки.

Министр также заявил, что они высоко ценят усилия Казахстана по решению региональных и международных проблем.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQazaxıstan Prezidenti Türkiyənin milli müdafiə nazirini qəbul edib

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