Президент Казахстана принял министра национальной обороны Турции

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером, находящимся с визитом в Астане.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба аппарата президента Казахстана.
Согласно информации, в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества двух стран в области безопасности.
Президент Токаев отметил, что двусторонние и многосторонние отношения между Казахстаном и Турцией развиваются во всех аспектах.
Он передал наилучшие пожелания президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и подчеркнул важность дальнейшего укрепления стратегического сотрудничества и партнерства между Казахстаном и Турцией.
Отмечается, что Гюлер поблагодарил за теплый прием на родине предков в Казахстане и подчеркнул, что Турция полна решимости и дальше углублять отношения с Казахстаном в духе доверия и взаимной поддержки.
Министр также заявил, что они высоко ценят усилия Казахстана по решению региональных и международных проблем.