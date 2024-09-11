Президент Казахстана принял министра национальной обороны Турции

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером, находящимся с визитом в Астане в президентском дворце "Акорда".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером, находящимся с визитом в Астане.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба аппарата президента Казахстана.

Согласно информации, в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества двух стран в области безопасности.

Президент Токаев отметил, что двусторонние и многосторонние отношения между Казахстаном и Турцией развиваются во всех аспектах.

Он передал наилучшие пожелания президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и подчеркнул важность дальнейшего укрепления стратегического сотрудничества и партнерства между Казахстаном и Турцией.

Отмечается, что Гюлер поблагодарил за теплый прием на родине предков в Казахстане и подчеркнул, что Турция полна решимости и дальше углублять отношения с Казахстаном в духе доверия и взаимной поддержки.

Министр также заявил, что они высоко ценят усилия Казахстана по решению региональных и международных проблем.