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Президент Казахстана посетит Туркменистан с официальным визитом

Президент Казахстана посетит Туркменистан с официальным визитом Главы МИД детально рассмотрели ход подготовки к VI Каспийскому саммиту, запланированному к проведению в Туркменистане осенью
В регионе
27 мая 2021 г. 11:31
Президент Казахстана посетит Туркменистан с официальным визитом
Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Туркменистан с официальным визитом во втором полугодии 2021 года. Как сообщает Report, соответствующие договорённости были достигнуты в ходе телефонного разговора между руководителями внешнеполитических ведомств Рашидом Мередовым и Мухтаром Тлеуберди.

Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в частности взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами двух стран, а также реализацию поручений, данных Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым по итогам телефонных разговоров, состоявшихся в апреле и мае текущего года.

Главы МИД детально рассмотрели ход подготовки к VI Каспийскому саммиту, запланированному к проведению в Туркменистане осенью нынешнего года.

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