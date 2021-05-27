Президент Казахстана посетит Туркменистан с официальным визитом

Главы МИД детально рассмотрели ход подготовки к VI Каспийскому саммиту, запланированному к проведению в Туркменистане осенью

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Туркменистан с официальным визитом во втором полугодии 2021 года. Как сообщает Report, соответствующие договорённости были достигнуты в ходе телефонного разговора между руководителями внешнеполитических ведомств Рашидом Мередовым и Мухтаром Тлеуберди.

Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в частности взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами двух стран, а также реализацию поручений, данных Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым по итогам телефонных разговоров, состоявшихся в апреле и мае текущего года.

Главы МИД детально рассмотрели ход подготовки к VI Каспийскому саммиту, запланированному к проведению в Туркменистане осенью нынешнего года.